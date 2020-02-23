Свитолина и Ястремская в паре проиграли на старте турнира в Дохе

На теннисном турнире в Катаре украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская в первом круге парного разряда в двух сетах уступили Кирстен Флипкенс из Бельгии и Бетани Маттек-Сэндс из США.

На турнире в Дохе Свитолина пятая сеяная в одиночном разряде Фото: ЕРА

23 февраля в первом круге парного разряда на турнире WTA в катарской Дохе проиграли свой поединок первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Соперницами украинок были Кирстен Флипкенс из Бельгии и Бетани Маттек-Сэндс из США.

Игра продолжалась 63 минуты и завершилась в двух сетах: 3:6, 3:6.

Обе украинки также будут играть в одиночном разряде турнира в Дохе. Ястремская начнет с первого круга поединком против Флипкенс, Свитолина, как пятая сеяная, – со второго круга, ее соперница определится в игре между американкой Амандой Анисимовой и россиянкой Екатериной Александровой.