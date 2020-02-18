Свитолина покинула теннисный турнир серии Premier, проиграв 52-й ракетке мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла стартовый матч теннисного турнира серии Premier, который проходит в Дубае, американке Дженнифер Брэди.

Свитолина уступила в своей первой игре на турнире Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из теннисного турнира серии Premier, который проходит в Дубае, после первой игры, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом круге украинка проиграла представительнице США Дженнифер Брэди со счетом 6:2, 6:1. Игра длилась около часа.

Это была вторая встреча Свитолиной и Брэди на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2016 году украинка победила американку со счетом 6:2, 6:4.

В начале недели Свитолина опустилась на шестое место в рейтинге WTA, Брэди является 52-й ракеткой мира.

В турнире в Дубае также принимает участие вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Она проведет свой поединок первого круга против россиянки Вероники Кудерметовой позже.