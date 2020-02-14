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Свитолина вылетела с теннисного турнира в Таиланде, проиграв 84-й ракетке мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, проиграла представительнице Японии Нао Хибино.

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Свитолина была последней украинкой на турнире
Свитолина была последней украинкой на турнире
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, на стадии четвертьфинала, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В четвертьфинале украинка проиграла представительнице Японии Нао Хибино со счетом 6:4, 6:2. Игра длилась один час и 17 минут.

Это была вторая встреча Свитолиной и Хибинона турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2018 году украинка победила Японку со счетом 6:0, 6:3.

Свитолина занимает четвертое место в рейтинге WTA, а Хибино является 84-й ракеткой мира.

После вылета Свитолиной на турнире в Хуахине больше не осталось участниц из Украины.

Теги: Украина, Таиланд, теннис, Элина Свитолина, WTA
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