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Свитолина прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, победила представительницу Австралии Сторм Сандерс.

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Свитолина победила 319-ю ракетку мира
Свитолина победила 319-ю ракетку мира
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге украинка победила представительницу Австралии Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:2. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча Свитолиной и Сандерс на турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA, а австралийка является 319-й ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с представительницей Японии Нао Хибино, которая занимает 84-е место в рейтинге WTA.

Теги: Украина, Таиланд, теннис, Элина Свитолина, WTA
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