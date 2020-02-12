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Свитолина прошла во второй круг теннисного турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, победила нидерландку Бибиану Схофс.

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Свитолина победила 195-ю ракетку мира
Свитолина победила 195-ю ракетку мира
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй круг теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом круге украинка победила представительницу Нидерландов Бибиану Схофс со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась один час и 19 минут.

Это была первая встреча Свитолиной и Схофс на турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA, а нидерландка является 195-й ракеткой мира.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с представительницей Австралии Сторм Сандерс, которая занимает 319-е место в рейтинге WTA.

Теги: Украина, Таиланд, теннис, Элина Свитолина, WTA
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