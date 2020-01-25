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Свитолина проиграла Мугурусе и вылетела с Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге Australian Open проиграла сопернице из Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 1:6, 2:6.

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Свитолина проиграла 32-й ракетке мира
Свитолина проиграла 32-й ракетке мира
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open, который проходит в Мельбурне, проиграла матч против испанки Гарбинье Мугурусы и не прошла в четвертый круг турнира, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Игра длилась 68 минут и закончилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу испанской теннисистки. 

Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Мугуруса – 32-е. 

Как пишет "Большой теннис Украины", это первый проигрыш украинки раньше четвертого круга на Australian Open с 2017 года и 11-й очный матч с Мугурусой. В противостоянии двух спортсменок счет 5:6 в пользу Свитолиной.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Свитолина вышла в третий круг турнира, победив американку Лорен Дэвис, которая занимает 62-е место в рейтинге WTA.

Теги: спорт, теннис, Элина Свитолина, Australian Open, WTA
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