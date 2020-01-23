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Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису победила американку Лорен Дэвис в двух сетах.

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Свитолина победила 62-ю ракетку мира
Свитолина победила 62-ю ракетку мира
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт соревнований.

Во втором круге украинка победила американку Лорен Дэвис в двух сетах: 6:2, 7:6. Поединок длился один час и 32 минуты.

Дэвис занимает 62-е место в рейтинге лучших теннисисток WTA, Свитолина является пятой ракеткой планеты.

Это была пятая встреча украинки с американкой в рамках турниров Женской теннисной ассоциации. Во всех случаях побеждала Свитолина.

В третьем круге турнира первая ракетка Украины встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA.

Свитолина – единственная украинка, которая не вылетела из одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Australian Open, WTA
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