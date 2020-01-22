Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Ястремская вылетела со второго круга Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису проиграла датчанке Каролине Возняцки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ястремская проиграла 36-й ракетке мира
Ястремская проиграла 36-й ракетке мира
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела со второго круга Australian Open, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.

Ястремская проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки в двух сетах: 5:7, 5:7. Игра длилась около двух часов.

Украинка является 26-й ракеткой мира, ее соперница занимает 36-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее Возняцки и Ястремская один раз встречались в рамках турниров WTA, тогда победу одержала украинка.

Из пяти представительниц Украины, которые принимали участие в основной сетке Australian Open, на турнире осталась одна – Элина Свитолина.

Ее соотечественницы Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова, как и Ястремская покинули турнир.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Australian Open, WTA, Даяна Ястремская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
"Жестокая разлука, насилие над нами. Адская боль и несправедливость". Полина Неня рассказала, как бывший муж вырвал из ее объятий дочь при встрече
"Жестокая разлука, насилие над нами. Адская боль и несправедливость". Полина Неня рассказала, как бывший муж вырвал из ее объятий дочь при встрече
  "Я вспоминаю нашу осень, там доллар был по 28". Опубликован трек "Прощай, моя любовь..." Ольги Эрнст. Аудио
  "Я вспоминаю нашу осень, там доллар был по 28". Опубликован трек "Прощай, моя любовь..." Ольги Эрнст. Аудио
Гергиева в Венской опере заменили другим дирижером из-за опоздания
Гергиева в Венской опере заменили другим дирижером из-за опоздания
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS