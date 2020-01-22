Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела со второго круга Australian Open, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.
Ястремская проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки в двух сетах: 5:7, 5:7. Игра длилась около двух часов.
Украинка является 26-й ракеткой мира, ее соперница занимает 36-ю позицию в рейтинге WTA.
Ранее Возняцки и Ястремская один раз встречались в рамках турниров WTA, тогда победу одержала украинка.
Из пяти представительниц Украины, которые принимали участие в основной сетке Australian Open, на турнире осталась одна – Элина Свитолина.
Ее соотечественницы Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова, как и Ястремская покинули турнир.
Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.