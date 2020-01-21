Украинская теннисистка Бондаренко покинула Australian Open после первого круга

Украинка Катерина Бондаренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису проиграла представительнице Австралии Арине Родионовой.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко покинула Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне, после первого круга, сообщает официальный сайт турнира.

Бондаренко проиграла австралийке Арине Родионовой со счетом 6:3, 6:7, 0:6. поединок длился около двух часов.

Украинка занимает 535-е место в рейтинге WTA, а ее соперница является 136-й ракеткой мира.

Во второй круг Australian Open уже пробились украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина, а Леся Цуренко проиграла первой ракетке мира.

Еще одна украинская теннисистка проведет игру первого круга 21 января.

Основной турнир Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.