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Ястремская вышла во второй круг Australian Open

За 54 минуты украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Кайю Юван из Словении.

Ястремская продолжает выступления на Australian Open
Ястремская продолжает выступления на Australian Open
Фото: ЕРА

21 января вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", сеянная под 23-м номером украинка одолела Кайю Юван из Словении – 6:1, 6:1.

Матч длился 54 минуты. Юван, 129-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию.

Следующей соперницей Ястремской станет победительница первенства Австралии 2018 года Каролин Возняцки из Дании, которая объявила о завершении карьеры игрока после нынешнего турнира.

21 января в борьбу на  Australian Open вступят украинки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Теги: теннис, Australian Open, Даяна Ястремская
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