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Свитолина победила в своей первой игре на Australian Open 2020

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, победила британку Кэти Бултер.

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Свитолина обыграла 315-ю ракетку мира
Свитолина обыграла 315-ю ракетку мира
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 21 января прошла во второй круг Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.

Свитолина в первой игре победила британку Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5. Поединок длился один час и 21 минуту.

Украинка является пятой ракеткой мира, Бултер занимает 315-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге Свитолина встретится с американкой Лорен Дэвис, которая занимает 62-е место в рейтинге WTA.

Во второй круг Australian Open уже пробилась украинка Даяна Ястремская, а Леся Цуренко проиграла первой ракетке мира.

Еще две украинские теннисистки проведут игры первого круга 21 января.

Основной турнир Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Australian Open, WTA
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