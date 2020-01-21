Свитолина победила в своей первой игре на Australian Open 2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 21 января прошла во второй круг Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.
Свитолина в первой игре победила британку Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5. Поединок длился один час и 21 минуту.
Украинка является пятой ракеткой мира, Бултер занимает 315-е место в рейтинге WTA.
Во втором круге Свитолина встретится с американкой Лорен Дэвис, которая занимает 62-е место в рейтинге WTA.
Во второй круг Australian Open уже пробилась украинка Даяна Ястремская, а Леся Цуренко проиграла первой ракетке мира.
Еще две украинские теннисистки проведут игры первого круга 21 января.
Основной турнир Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.