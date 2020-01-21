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Третья украинская теннисистка вылетела с Australian Open

Украинка Катерина Козлова проиграла австралийке Присцилле Хон в первом круге открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Козлова проиграла 139-й ракетке мира
Козлова проиграла 139-й ракетке мира
Фото: EPA

Украинская теннисистка Катерина Козлова покинула Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне, после первого круга, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка проиграла представительнице Австралии Присцилле Хон в двух сетах: 3:6, 4:6. Игра длилась один час и 20 минут.

Козлова является 83-й ракеткой мира, а ее соперница занимает 139-е место в рейтинге теннисисток WTA.

Из пяти украинок, которые принимали участие в основной сетке Australian Open, во второй круг пробились две – Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Их соотечественницы Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, как и Козлова, покинули турнир.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Australian Open, WTA, Катерина Козлова
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