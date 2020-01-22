Французский теннисист попросил болгерл очистить ему банан во время игры Australian Open. Судья сказал, что она не рабыня

По словам французского теннисиста Эллиота Беншетри, он попросил почистить ему банан девушку, которая подает мячи, из-за того, что нанес на руки крем.

Беншетри не ожидал такой реакции от судьи Фото: EPA

Французский теннисист Эллиот Беншетри в ночь на 19 января в перерыве поединка квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, попросил девушку, которая подает мячи, почистить ему банан, пишет сайт CNN.

Судья на вышке был не в восторге от такой просьбы и приказал теннисисту почистить банан самому, что Беншетри и сделал при помощи зубов.

Под видео с инцидентом, которое было опубликовано в Twitter, пользователи раскритиковали теннисиста за такую просьбу.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) 19 января 2020 г.

Сам Беншетри в комментарии для CNN сказал, что попросил девушку почистить для него банан из-за того, что нанес на руки крем.

"Она уже делала это в начале матча. Но во второй раз вмешался судья и сказал мне, что девушка – не моя рабыня, и я должен был очистить банан сам", – сказал француз.

По словам теннисиста, он не ожидал такой реакции от судьи и от пользователей в социальных сетях.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.