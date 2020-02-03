Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, Ястремская потеряла пять позиций

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге WTA, ее соотечественница Ястремская занимает 26-е место.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 3 февраля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на пять позиций.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина поднялась на одну позицию и занимает четвертую строчку рейтинга, Даяна Ястремская потеряла пять позиций и теперь занимает 26-е место.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на четыре строчки и находится на 87-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте – румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.