Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA, Ястремская сохранила позиции

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на две позиции в рейтинге WTA, ее соотечественница Ястремская занимает 26-е место.

На прошлой неделе Свитолина дошла до четвертьфинала турнира в Таиланде Фото: EPA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 17 февраля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не изменила позицию.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина опустилась на две позиции и занимает шестую строчку рейтинга, Даяна Ястремская осталась на 26-м месте.

На прошлой неделе Свитолина принимала участие в турнире в Таиланде, где вылетела в четвертьфинале, проиграв 84-й ракетке мира.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на две строчки и находится на 89-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.