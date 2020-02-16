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Украинка Цуренко уступила в финале теннисного турнира в Каире

В финале теннисного турнира, который проходил в столице Египта Каире, украинка Леся Цуренко уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии со счетом 4:6, 6:3, 2:6.

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Цуренко уступила в поединке, который длился почти два с половиной часа
Цуренко уступила в поединке, который длился почти два с половиной часа
Фото: ЕРА

16 февраля пятая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла в финале теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Четвертая сеяная на турнире украинка играла против третьей сеяной Ирины-Камелии Бегу из Румынии и уступила со счетом 4:6, 6:3, 2:6.

Поединок продолжался почти два с половиной часа.

В полуфинале Цуренко выиграла у представительницы Нидерландов Аранчи Рус, а в четвертьфинале – у Лары Арруабаррены из Испании.

В рейтинге WTA украинка занимает 129-е место.

Теги: Египет, теннис, Каир, Леся Цуренко
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