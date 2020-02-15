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Украинка Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Каире

Украинская теннисистка Леся Цуренко в полуфинале теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире, победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус.

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Цуренко победила 77-ю ракетку мира
Цуренко победила 77-ю ракетку мира
Фото: EPA

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко 15 февраля пробилась в финал теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире, пишет сайт "Большой теннис Украины".

В полуфинале украинка победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:0. Игра длилась примерно полтора часа.

Цуренко занимает 129-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, а ее соперница является 77-й ракеткой планеты.

В финале украинка встретится с румынкой Ириной Бегу, которая занимает 118-е место в рейтинге WTA.

Цуренко – единственная представительница Украины на турнире в Каире.

Теги: Украина, теннис, WTA, Леся Цуренко
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