Украинка Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Каире

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко 15 февраля пробилась в финал теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире, пишет сайт "Большой теннис Украины".
В полуфинале украинка победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:0. Игра длилась примерно полтора часа.
Цуренко занимает 129-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, а ее соперница является 77-й ракеткой планеты.
В финале украинка встретится с румынкой Ириной Бегу, которая занимает 118-е место в рейтинге WTA.
Цуренко – единственная представительница Украины на турнире в Каире.