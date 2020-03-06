Свитолина добыла вторую победу на турнире в Мексике и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге теннисного турнира, который проходит в мексиканском Монтеррее, победила представительницу Беларуси Ольгу Говорцову.

Первая ракетка Украины Элина Свитлина вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA, который проходит мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге Свитолина одержала победу над белорусской Ольгой Говорцовой в двух сетах – 6:3, 6:4. Игра длилась один час и 18 минут.

Это была первая встреча украинки и белоруски в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.

Говорцова занимает 142-е место в рейтинге лучших теннисисток WTA, а Свитолина является седьмой ракеткой мира.

В первой игре на турнире лучшая теннисистка Украины победила представительницу Черногории Данку Ковинич.

В четвертьфинале Свитолина встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес, которая занимает 126-е место в рейтинге WTA.

На турнире в Монтеррее также принимала участие еще одна украинская спортсменка Катерина Бондаренко, которая во втором круге проиграла шведке Ребекке Петерсон.