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Украинка Бондаренко покинула теннисный турнир в Мексике после второго круга

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко во втором круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, проиграла шведке Ребекке Петерсон.

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Бондаренко проиграла 45-й ракетке мира
Бондаренко проиграла 45-й ракетке мира
Фото: EPA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка во втором круге проиграла шведке Ребекке Петерсон в двух сетах – 6:7, 5:7. Игра длилась 2 часа 4 минуты.

Это была вторая встреча Бондаренко и Петерсон в турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2015 году шведка уже побеждала украинку.

Бондаренко занимает 404-е место в рейтинге теннисисток WTA, Петерсон является 45-й ракеткой мира.

На турнире в Мотеррее также участвует первая ракетка Украины Элина Ситолина, которая проведет свою игру второго круга позже.

Теги: Украина, теннис, Катерина Бондаренко, WTA
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