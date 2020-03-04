Украинка Бондаренко покинула теннисный турнир в Мексике после второго круга

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко во втором круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, проиграла шведке Ребекке Петерсон.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка во втором круге проиграла шведке Ребекке Петерсон в двух сетах – 6:7, 5:7. Игра длилась 2 часа 4 минуты.

Это была вторая встреча Бондаренко и Петерсон в турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2015 году шведка уже побеждала украинку.

Бондаренко занимает 404-е место в рейтинге теннисисток WTA, Петерсон является 45-й ракеткой мира.

На турнире в Мотеррее также участвует первая ракетка Украины Элина Ситолина, которая проведет свою игру второго круга позже.