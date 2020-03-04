Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге теннисного турнира, который проходит в мексиканском Монтеррее победила представительницу Черногории Данку Ковинич.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 3 марта пробилась во второй круг теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском городе Монтеррей, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в первом круге победила представительницу Черногории Данку Ковинич со счетом 6:3, 6:2. Игра длилась около часа.

Это была четвертая встреча Свитолиной и Ковинич. Ранее дважды побеждала украинка, в 2014-м и 2015 году, и один раз представительница Черногории, в 2012-м.

Свитолина занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисисток WTA, Ковинич является 88-й ракеткой мира.

В турнире в Монтеррее принимает участие еще одна представительница Украина – Катерина Бондаренко. 404-я ракетка мира 3 марта также пробилась во второй круг соревнования.