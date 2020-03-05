Свитолина снялась с четвертьфинала парного разряда турнира в Мексике из-за травмы напарницы

Напарница украинской теннисистки Элины Свитолиной британка Йоханна Конта получила травму правого колена.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с парного разряда турнира в мексиканском городе Монтеррей, пишет "Большой теннис Украины".

Украинка снялась в связи с травмой правого колена у напарницы – британки Йоханны Конта.

Пара Свитолина / Конта в четвертьфинале должна была встретиться с дуэтом из Чехии Мария Боузкова / Рената Ворачова.

В парном разряде турнира в Монтеррее принимает участие другая украинка Катерина Бондаренко. Украинка в паре с Шэрон Фичмен из Канады пробилась в четвертьфинал парного разряда.

Свитолина продолжает участвовать в одиночном разряде турнира в Монтеррее, украинка во втором круге встретится с Ольгой Говорцовой из Беларуси.