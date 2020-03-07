Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Сборная Украины по теннису выиграла у Тайваня матч на Кубке Дэвиса

В плей-офф Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинские теннисисты, проигрывая команде Китайского Тайбея 0:2, сумели в итоге одержать победу со счетом 3:2.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матч проходил в Запорожье
Матч проходил в Запорожье
Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

7 марта в Запорожье завершился матч плей-офф Первой мировой группы на теннисном Кубке Дэвиса, в котором украинцы сумели одержать победу над представителями Китайского Тайбея (Тайваня). Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

После первого игрового дня сборная Украины проигрывала 0:2, и следующее поражение означало проигрыш в матчевой встрече. Украинцы выиграли все свои сегодняшние игры.

Денис Молчанов в паре с Сергеем Стаховским одолели Ян Цун-Хуа и Се Чэнпэна со счетом 6:7, 6:4, 6:4; Стаховский выиграл у У Дунлиня – 7:6, 4:6, 6:3; а Илья Марченко победил Цзэн Чжуньсиня с результатом 6:3, 6:2.

Следующий матч в рамках Кубка Дэвиса сборная Украины проведет в сентябре. В числе других команд украинцы будут бороться за путевки в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса 2021 года.

Теги: Запорожье, теннис, сборная Украины, Кубок Дэвиса, Тайвань, плей-офф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS