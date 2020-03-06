Украинская теннисистка Цуренко вышла в полуфинал турнира в США

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в США, пишет "Большой теннис Украины".
Цуренко в четвертьфинале победила представительницу Сербии Ольгу Данилович в трех сетах – 2:6, 7:5, 7:5. Игра длилась около 2,5 часов.
Украинка занимает 152-е место в рейтинге теннисисток WTA, сербка является 179-й ракеткой мира.
Это была первая встреча Цуренко и Данилович на теннисных турнирах.
В полуфинале Цуренко сыграет с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) – Джессика Пегула (США).