Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге теннисного турнира, который проходит в США, победила представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США, пишет "Большой теннис Украины".

Цуренко в третьем круге победила представительницу Великобритании Кэти Бултер в двух сетах – 6:3, 6:3. Игра длилась около 1 часа 10 минут.

Украинка занимает 152-е место в рейтинге теннисисток WTA, британка является 396-й ракеткой мира.

Это была вторая встреча Цуренко и Бултер на теннисных турнирах, в 2018 году украинка уже побеждала британку.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович, которая занимает 179-е место в рейтинге WTA.