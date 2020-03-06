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Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором круге теннисного турнира, который проходит в США, победила представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Цуренко победила 396-ю ракетку мира
Цуренко победила 396-ю ракетку мира
Фото: EPA

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в США, пишет "Большой теннис Украины".

Цуренко в третьем круге победила представительницу Великобритании Кэти Бултер в двух сетах – 6:3, 6:3. Игра длилась около 1 часа 10 минут.

Украинка занимает 152-е место в рейтинге теннисисток WTA, британка является 396-й ракеткой мира.

Это была вторая встреча Цуренко и Бултер на теннисных турнирах, в 2018 году украинка уже побеждала британку.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович, которая занимает 179-е место в рейтинге WTA.

Теги: Украина, теннис, WTA, Леся Цуренко
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