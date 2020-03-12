"Успела разочароваться, а затем влюбиться". alyona alyona восемь недель провела на Бали

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram рассказала, как провела два месяца на Бали.
"Восемь недель на Бали. За это время я успела разочароваться, а затем влюбиться в это место, вместе с командой написать альбом, начала работать над своими пищевыми привычками, прочитала одну книгу и начала читать вторую, увидела так много прекрасных закатов и два невероятных рассвета, открыла для себя новые виды растений, животных, птиц, бабочек, местные блюда", – написала она.
Певица отметила, что полностью отдохнула от суеты и работы.
"Спасибо Бали и его духам (потому что здесь действительно что-то есть, и это чувствуется), спасибо всем гекконам Тука за звуки – буду скучать, – океану за то, что не забрал меня, хотя мог... А теперь на родную землю. Украина, я вернулась!" – написала певица.
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8 ТИЖНІВ НА БАЛІ * За цей час я: * встигла розчаруватися, а потім закохатися в це місце; * разом з командою написали альбом (хоча скільки роботи ще попереду, йой * ); * почала працювати над своїми харчовими звичками (виявляється, так цікаво себе досліджувати. Наприклад, дуже часто потребу в енергії мій мозок видавав як бажання з’їсти солоденького); * прочитала одну книгу, і почала читати другу (про книги - пізніше); * побачила так багато прекрасних заходів сонця і 2 неймовірні світанки; * відкрила для себе нові види рослин, тварин, птахів, метеликів, місцеві страви; * годувала мавп з рук, спільну мову знайшли * ; * познайомилася з місцевим населенням та його менталітетом (загалом тут добрі відкриті люди, які так багато посміхаються); * побачила так багато парадоксального (Інь-Янь в чистому вигляді); * зблизилася зі своєю командою, люблю всіх безмежно!!! * відпочила всім серцем та душею від біготні, метушні, недосипів та поганого харчування, інтерв’ю, фотосесій, розмов, галасу, поїздок, концертів, зйомок, і нарешті мій телефон перестав бути «червоним»; * написала трек, на який ми зняли чудовий кліп. Я так хочу, аби всі мене почули і усвідомили, як багато залежить у світі всього саме від нас! Балі дуже нам в цьому допоміг * Скучила за Україною, друзями, батьками і котом Морісоном до сліз * * Я дякую всім за цей досвід, було важко і круто водночас. Дякую Балі та його духам (бо тут справді щось є і то відчувається), дякую всім геконам Тука за звуки - буду сумувати * , океану за те, що не забрав мене, хоча міг... * А тепер на рідну землю * Україно, я повернулась!
alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.