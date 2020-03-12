"Успела разочароваться, а затем влюбиться". alyona alyona восемь недель провела на Бали

Украинская рэп-певица alyona alyona рассказала, что на Бали писала песни, читала книги, встречала рассветы и провожала закаты.

alyona alyona: Спасибо океану за то, что не забрал меня, хотя мог Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram рассказала, как провела два месяца на Бали.

"Восемь недель на Бали. За это время я успела разочароваться, а затем влюбиться в это место, вместе с командой написать альбом, начала работать над своими пищевыми привычками, прочитала одну книгу и начала читать вторую, увидела так много прекрасных закатов и два невероятных рассвета, открыла для себя новые виды растений, животных, птиц, бабочек, местные блюда", – написала она.

Певица отметила, что полностью отдохнула от суеты и работы.

"Спасибо Бали и его духам (потому что здесь действительно что-то есть, и это чувствуется), спасибо всем гекконам Тука за звуки – буду скучать, – океану за то, что не забрал меня, хотя мог... А теперь на родную землю. Украина, я вернулась!" – написала певица.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.