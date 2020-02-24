"Коли ховають молодих". alyona alyona выпустила трек памяти Дани Дидыка. Аудио
Украинская певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала трек "Коли ховають молодих". Песня посвящена памяти 15-летнего Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. "Узнав больше о истории Дидыка, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи. Трек "Коли ховають молодих" – это ода памяти всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание обо всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – написала певица в Instagram.
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