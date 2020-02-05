Клуб читателей
ГОРДОН
 
Бульвар

"Пульс". Вышел трейлер фильма о паралимпийской чемпионке из Украины с саундтреком от alyona alyona. Видео

На Youtube-канале кинодистрибютора MMD разместили трейлер спортивной драмы "Пульс". Главня героиня – украинка, паралимпийская чемпионка, легкоатлетка Оксана Ботурчук. “Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград”, – говорится в описании трейлера. Видео вышло с саундтреком от украинской певицы alyona alyona. Режиссер – Сергей Чеботаренко. Роли исполнили Наталия Бабенко, Станислав Боклан, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили. Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

 
|
Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года
Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года
Скриншот: MMD UA / YouTube
видео

Видео: MMD UA / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Ахтем Сеитаблаев, Лилия Ребрик, Станислав Боклан, alyona alyona, Наталия Бабенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова G
Владимир ПОПОВ
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера G
Анна ШЕСТАК
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS