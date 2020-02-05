"Пульс". Вышел трейлер фильма о паралимпийской чемпионке из Украины с саундтреком от alyona alyona. Видео
На Youtube-канале кинодистрибютора MMD разместили трейлер спортивной драмы "Пульс". Главня героиня – украинка, паралимпийская чемпионка, легкоатлетка Оксана Ботурчук. “Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград”, – говорится в описании трейлера. Видео вышло с саундтреком от украинской певицы alyona alyona. Режиссер – Сергей Чеботаренко. Роли исполнили Наталия Бабенко, Станислав Боклан, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили. Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.
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