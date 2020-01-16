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16 января, 2020
 
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"Кролик Питер 2". Вышел трейлер фильма с элементами анимации. Видео

На канале Sony Pictures Entertainment в YouTube обнародовали трейлер фильма с элементами анимации "Кролик Питер 2". В основе ленты – книга английской писательницы Беатрис Поттер "Повесть о кролике Питере". Новая картина является продолжением первой части фильма. По сюжету люди находят общий язык с кроликами, но, как оказывается, ненадолго. Кролик Питер жаждет приключений и отправляется в большой город. Там он встретит кролика Барнабаса, представившегося другом его отца. Члены кроличьей семьи, рискуя жизнью, отправятся на поиски Питера, чтобы вернуть его домой. Роли исполнили Донал Глисон, Роуз Бирн, Дэвид Ойелоуо. Кролика Питера озвучит юморист Джеймс Корден. Мировая премьера ленты состоится весной 2020 года.

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Мировая премьера ленты состоится весной 2020 года
Мировая премьера ленты состоится весной 2020 года
Скриншот: Sony Pictures Entertainment / YouTube

видео

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер
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