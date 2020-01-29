"Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
На канале IFC Films разместили трейлер психологического хоррора "Глотай". Мировая премьера ленты запланирована на 6 марта 2020 года. Режиссер – Карло Мирабелла-Дэвис. Роли исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше. По сюжету главная героиня, находясь в сложных отношениях с мужем. ищет пути выхода негативным эмоциям. Чтобы облегчить свое психологическое состояние, она глотает различные предметы, в том числе кнопки. Мировая премьера фильма запланирована на 6 марта 2020 года.
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