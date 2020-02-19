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19 февраля, 2020
 
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alyona alyona в купальнике засветила зону бикини

Украинская рэп-певица alyona alyona показала фото своего отдыха, на которых запечатлена в купальнике.

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alyona alyona: Ожидание против реальности
alyona alyona: Ожидание против реальности
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Пышнотелая украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram подборку снимков своего отдыха.

На некоторых из них исполнительница, облаченная в черный купальник, запечатлена в бассейне, на некоторых – лежащей в шезлонге. На четвертом снимке из подборки певица, лежа на надувном матрасе, засветила зону бикини.

"Ожидание против реальности", – написала она. Соответственно, снимки нужно рассматривать попарно как шаблонное фото, которое принято делать на отдыхе и каждое второе – как противоположность предыдущему.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: alyona alyona, бикини
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