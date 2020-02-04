Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн

Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как ныряет под воду в бассейн.
"Рыбка перевернет твое судно вверх дном", – написала она.
В ролике исполнительница предстала в купальнике.
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alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.