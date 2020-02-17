Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
17 февраля, 2020
 
Новости

Пышнотелая alyona alyona продемонстрировала асаны йоги

Украинская рэп-певица alyona alyona в купальнике выполнила комплекс упражнений йоги.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
alyona alyona: Бали навевает заниматься йогой
alyona alyona: Бали навевает заниматься йогой
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как занимается йогой во время отдыха на Бали.

"Бали навевает заниматься йогой", – написала она.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: alyona alyona
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Джамала: Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!  
"Жалі". Джамала и alyona alyona выпустили клип. Видео
7 февраля, 2020 12.05  
alyona alyona: Я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми
Бульвар, Новости
У alyona alyona в день съемок клипа на трек "Жалі" умерла бабушка
11 февраля, 2020 10.00
Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года  
Бульвар, Новости, Видео
"Пульс". Вышел трейлер фильма о паралимпийской чемпионке из Украины с саундтреком от alyona alyona. Видео
5 февраля, 2020 10.13  
alyona alyona представила клип о жизни спального района  
"Дикі танці". alyona alyona выпустила клип. Видео
30 января, 2020 13.02  
alyona alyona обнародовала семейный снимок
alyona alyona показала своих родителей
9 января, 2020 10.18
Джамала привела сына на шоу "Холодное сердце"
Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж
3 января, 2020 17.31  
alyona alyona: Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года
alyona alyona показала татуировку на груди
3 января, 2020 09.49
The Guardian отмечает, что alyona alyona противостояла людям, считающим, что женщина-рэпер большого размера никогда не сделает карьеру в Украине
alyona alyona попала в список интересных новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian
27 декабря, 2019 14.30
alyona alyona: Большие номиналы для больших людей
alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. грн
25 декабря, 2019 15.14
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS