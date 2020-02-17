Пышнотелая alyona alyona продемонстрировала асаны йоги

Украинская рэп-певица alyona alyona в купальнике выполнила комплекс упражнений йоги.

Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как занимается йогой во время отдыха на Бали.

"Бали навевает заниматься йогой", – написала она.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.