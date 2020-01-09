alyona alyona показала своих родителей

Украинская рэп-певица alyona alyona опубликовала фото, сделанное во время празднования Рождества с родителями.

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram снимки, на одном из которых запечатлена с родителями.

Певица рассказала, что они в семье в Сочельник готовят рождественскую кутью из перловой крупы, в которую добавляют мак, орехи, изюм, мед и грецкие орехи.

"А вообще традиция 12 блюд в моей семье не соблюдается – нас трое, и есть это некому", – отметила она.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.