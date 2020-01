Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж

В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75 странах на шести континентах.

Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер – Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Специальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, принцессы Disney, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Короля Льва".

В программе звучат песни Let It Go, Do You Want To Build a Snowman? и Fixer Upper. Главный хореограф шоу Синди Стюарт в прошлом – тренер олимпийских чемпионов. Всего в проекте задействовано более 50 мастеров фигурного катания.

Увидеть Disney on Ice можно во Дворце спорта с 3-го по 6 января.