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03 января, 2020
 
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Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж

3 января во Дворце спорта в Киеве в рамках большого европейского тура Disney on Ice состоялась премьера шоу "Холодное сердце", прокатом которого занимается компания Feld Entertainment. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил организатор мероприятия. Посмотреть представление пришли Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом, рэп-певица alyona alyona, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом, участница группы A.R.M.I.A Светлана Сафронова, певица MamaRika. Всего Украину ожидает 11 шоу Disney.

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Джамала привела сына на шоу "Холодное сердце"
Джамала привела сына на шоу "Холодное сердце"
Фото предоставлено организатором мероприятия

В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75 странах на шести континентах.

Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер – Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Специальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, принцессы Disney, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Короля Льва".

В программе звучат песни Let It Go, Do You Want To Build a Snowman? и Fixer Upper. Главный хореограф шоу Синди Стюарт в прошлом – тренер олимпийских чемпионов. Всего в проекте задействовано более 50 мастеров фигурного катания. 

Увидеть Disney on Ice можно во Дворце спорта с 3-го по 6 января. 

Теги: шоу, The Hardkiss, Disney, Юлия Санина, alyona alyona, Холодное сердце
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