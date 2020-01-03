Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж

В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75 странах на шести континентах.
Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер – Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Специальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, принцессы Disney, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Короля Льва".
В программе звучат песни Let It Go, Do You Want To Build a Snowman? и Fixer Upper. Главный хореограф шоу Синди Стюарт в прошлом – тренер олимпийских чемпионов. Всего в проекте задействовано более 50 мастеров фигурного катания.
Увидеть Disney on Ice можно во Дворце спорта с 3-го по 6 января.
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Валерий Бебко с сыном Даниилом
Фото предоставлены организатором мероприятия
Светлана Сафронова и Олег Ковалевский
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия
Фото предоставлены организатором мероприятия