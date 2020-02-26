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26 февраля, 2020
 
Новости

"Без живодерен". alyona alyona призвала отказаться от меха и кожи

Украинская рэп-певица alyona alyona призвала носить искусственный мех и эко-кожу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
alyona.alyona: Мы должны помнить, что большие изменения начинаются с нас самих
alyona.alyona: Мы должны помнить, что большие изменения начинаются с нас самих
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram заявила, что в Украине стоит запретить производство натурального меха.

"Без живодерен. В Украине до сих пор открыт вопрос о введении законопроекта о запрете производства меха. Я призываю всех политиков обратить на это внимание! Но законопроект – это лишь часть дела. Стоит начать с себя. Замените натуральный мех на искусственный, натуральную кожу – на эко-кожу. Это намного стильнее и красивее, чем чье-то убитое тело.⠀Мы должны помнить, что большие изменения начинаются с нас самих", – написала певица.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: alyona alyona
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