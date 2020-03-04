Plus size певица alyona alyona станцевала в футболке

Украинская рэп-певица alyona alyona обнародовала видео своего танца.

Пышнотелая украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала видео своего танца под трек "Молодой" российской группы "Каста".

"Танцуй", – написала она.

В ролике певица предстала в белой длинной футболке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Танцюй * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 3 Мар 2020 в 10:05 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.