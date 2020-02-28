Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол

Украинская рэп-певица alyona alyona показала, как играет на бильярде.

Пышнотелая украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена во время игры на бильярде. Для одного из них певица позировала лежа на столе.

"Раскатала шары", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Розкатала шари * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 27 Фев 2020 в 8:58 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.