Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол

Пышнотелая украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена во время игры на бильярде. Для одного из них певица позировала лежа на столе.
"Раскатала шары", – написала она.
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alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.