Go!. alyona alyona выпустила клип на саундтрек к ленте "Пульс". Видео
На YouTube-канале FILM.UA Group опубликовали ролик на трек Go! в исполнении украинской певицы alyona alyona. Песня была написана специально как саундтрек к новому украинскому фильму "Пульс". В ролике показаны кадры из этой картины и видео alyona alyona, исполняющей композицию. Спортивня драма "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко рассказывает о паралимпийской чемпионке, легкоатлетке Оксане Ботурчук. Роли в картине исполнили Наталия Бабенко, Станислав Боклан, Наталья Доля. Фильм выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.
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