Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Ястремская сохранила позицию

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 9 марта, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сохранила свою позицию.
По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина поднялась на две позиции и занимает пятую строчку рейтинга, Ястремская осталась на 25-й позиции.
На прошлой неделе Свитолина впервые с 2018 года победила на турнире WTA. Ястремская не участвовала в турнирах.
В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на две строчки и находится на 98-й позиции.
Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.