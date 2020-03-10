Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Ястремская сохранила позицию

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на две позиции в рейтинге WTA, ее соотечественница Даяна Ястремская занимает 25-е место.

Свитолина на прошлой неделе стала победительницей турнира в Мексике Фото: EPA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 9 марта, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сохранила свою позицию.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга Свитолина поднялась на две позиции и занимает пятую строчку рейтинга, Ястремская осталась на 25-й позиции.

На прошлой неделе Свитолина впервые с 2018 года победила на турнире WTA. Ястремская не участвовала в турнирах.

В первой сотне списка присутствует еще одна представительница Украины – Катерина Козлова, которая опустилась на две строчки и находится на 98-й позиции.

Лидером обновленного рейтинга WTA осталась Эшли Барти из Австралии, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, на третьем – Каролина Плишкова из Чехии.