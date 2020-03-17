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Трамп заявил, что COVID-19 надо называть "китайским вирусом". В Пекине возражают против такого определения

По словам президента США Дональда Трампа, Китай пытался ложно обвинить американских военных в распространении коронавируса, поэтому он будет называть заболевание COVID-19 "китайским вирусом". В МИД КНР утверждают, что употребление такого термина порочит страну.

На высказывание Трампа обиделись в Китае
На высказывание Трампа обиделись в Китае
Фото: ЕРА

Коронавирус, распространившийся в мире, нужно называть "китайским вирусом", заявил на брифинге 17 марта президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

По мнению главы Белого дома, это "очень точное определение", потому что инфекция пришла из Китая.

Трамп обвинил КНР в распространении ложных слухов о том, что к возникновению эпидемии причастны американские военные. Он сказал, что не будет спорить, а вместо этого станет употреблять словосочетание "китайский вирус".

Ранее президент США уже применял эту фразу в своих твитах.

17 марта официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на брифинге выразил протест в связи с упоминанием страны в таком контексте.

"Всемирная организация здравоохранения и международное сообщество выступают против умышленного привязывания вируса к конкретным странам или регионам, что является одной из форм травли. Мы призываем США немедленно исправить свою ошибку и прекратить выдвигать необоснованные обвинения в адрес Китая", – сказал Гэн Шуан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания, 3218 человек погибли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заболело 184 976 человек, скончалось 7529.

Теги: США, Китай, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Гэн Шуан
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