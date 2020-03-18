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18 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Пандемия ввела тренд на брендовые защитные маски

В связи с распространением коронавируса модные бренды стали надевать на лица своих моделей защитные маски, а также продавать их в своих магазинах в разделах аксессуаров.

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Продюсер Яна Рудковская украсила защитную маску цветами от Chanel
Продюсер Яна Рудковская украсила защитную маску цветами от Chanel
Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская еще в начале марта на Неделе моды в Париже появилась в черной маске с декором от Chanel. Фото она опубликовала в Instagram.

"На мне была японская маска (производитель пишет, что она защищает от различных вирусов) , когда они ее производили, видимо, еще не знали про существование в будущем коронавируса. Моя черная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом, и я приклеила три бумажные камеи Chanel, чтобы хоть как-то облагородить ее перед выездом на шоу!" – написала она.

Французский модный дизайнер Марин Серр украсила маски своим логотипом в виде полумесяца. В масках на подиум в рамках Недели моды выходили модели. Видео размещали на странице бренда в Instagram.

Маски на официальном сайте модного дома  Марин Серр продавались за 260, но их уже раскупили.

Бренд Luisa Via Roma продает брендированные маски Fendi. Стоимость – €190.


Фото: luisaviaroma.com

Фото: luisaviaroma.com

Итальянский бренд Micaela Italian Charme показал в Instagram маску из меха. Стоимость такой маски составляет €120.

Украинский бренд Katarina Ivanenko предлагает черные маски с ярким принтом по цене 199 грн.

Фото: EPA
Фото: loveandlive.ua

Фото: EPA
Фото: loveandlive.ua

Фото: EPA
Фото: loveandlive.ua

Отмечается, что такие изделия не являются медицинскими масками.

"Надевая маску, каждый вкладывает в это свой особый смысл. Кто-то это делает, чтоб привлечь внимание общественности к эпидемии коронавируса в Украине, кто-то таким способом "кричит" о проблемах экологии. Поэтому купить маску на рот можно с любым принтом, который отвечает тем или иным побуждениям, из которых вы берете эту эпатажную вещицу", – говорится в описании товара.

О том, как самостоятельно сшить маску, можно узнать ЗДЕСЬ.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Новым коронавирусом заражены в 159 странах мира.

Теги: мода и красота, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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