Коронавирус SARS-CoV-2. Пандемия ввела тренд на брендовые защитные маски

Российский продюсер Яна Рудковская еще в начале марта на Неделе моды в Париже появилась в черной маске с декором от Chanel. Фото она опубликовала в Instagram.
"На мне была японская маска (производитель пишет, что она защищает от различных вирусов) , когда они ее производили, видимо, еще не знали про существование в будущем коронавируса. Моя черная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом, и я приклеила три бумажные камеи Chanel, чтобы хоть как-то облагородить ее перед выездом на шоу!" – написала она.
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Удивительно ,когда врачи во всем мире говорят ходите сейчас в масках , а в азиатских странах уже сложно встретить кого -то без маски , некоторые мои подписчики -соотечественники ( замечу только ) , сайты , аккаунты и телеграмм -каналы удивляются почему я сегодня пришла именно так , в место где 2000 человек из минимум 50 различных стран мира !Отвечаю , на мне была японская маска ( производитель пишет , что она защищает от различных вирусов ) , когда они её производили видимо ещё не знали про существование в будущем «Коронавируса», но тем неё менее ! Носить или не носить маску -это дело каждого ! Какого цвета , размера и так далее ! Моя чёрная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом и я приклеила 3 бумажные камеи Chanel( кто знает , то поймёт) за 30 сек чтобы хоть как-то облагородить её перед выездом на шоу ! ( Что из этого вышло -листайте карусель ) Помимо того , что я собрала всех фотографов и восторженные похвалы от пару сотен иностранных фешн- гостей показа , я ещё все таки обезопасила себя и своё здоровье , которое как известно ни за какие деньги не купишь ! Я очень хочу работать , жить , путешествовать без масок , лекарств и самых различных мыслей об этом , но как гласит русская пословица «Бережоноого Бог бережёт» , думать о своём здоровье должен каждый , тем более в условиях сегодняшней непростой ситуации , чтобы потом не было мучительно больно не только за других , но и за себя ! * Кто со мной согласен ставим лайк , * и пишем комментарии!
Французский модный дизайнер Марин Серр украсила маски своим логотипом в виде полумесяца. В масках на подиум в рамках Недели моды выходили модели. Видео размещали на странице бренда в Instagram.
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MIND MELANGE MOTOR - LOOK 10 Styling @benoitbethume Set design & producion @avoir.ig Music @louisvial.clpm @collapsingmarket Son @hanoi_lizard Casting @williamlhoest Model @marielougomis Hair @jamespecis via @lorealhair @bryantartists Make up @janeenewitherspoon Nails @beatrice_eni @saint_germain_agency w/ @kurebazaar Videos @titreprovisoire Photography @catwalkpictures
Маски на официальном сайте модного дома Марин Серр продавались за €260, но их уже раскупили.
Бренд Luisa Via Roma продает брендированные маски Fendi. Стоимость – €190.
Итальянский бренд Micaela Italian Charme показал в Instagram маску из меха. Стоимость такой маски составляет €120.
Украинский бренд Katarina Ivanenko предлагает черные маски с ярким принтом по цене 199 грн.
Отмечается, что такие изделия не являются медицинскими масками.
"Надевая маску, каждый вкладывает в это свой особый смысл. Кто-то это делает, чтоб привлечь внимание общественности к эпидемии коронавируса в Украине, кто-то таким способом "кричит" о проблемах экологии. Поэтому купить маску на рот можно с любым принтом, который отвечает тем или иным побуждениям, из которых вы берете эту эпатажную вещицу", – говорится в описании товара.
О том, как самостоятельно сшить маску, можно узнать ЗДЕСЬ.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Новым коронавирусом заражены в 159 странах мира.