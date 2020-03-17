В Украине разрешили подавать е-декларации позже из-за коронавируса

Верховная Рада 17 марта поддержала законопроект о мерах для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно законопроекту, на период карантина работодатель может позволить работнику, в том числе госслужащим, работать дома. Кроме того, владельцы предприятий, учреждений, организаций могут изменять режим работы по приему и обслуживанию лиц.
Принятие законопроекта также предусматривает, что срок нахождения в отпуске без сохранения зарплаты не будет включаться в общий срок отпуска.
Законопроектом запрещается:
Согласно законопроекту, лекарственные средства и оборудование, необходимые для предупреждения коронавируса, не будут облагаться ввозной пошлиной.
Также госслужащим разрешается подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство, то есть до 1 июня.
Кроме того, вводятся административная ответственность за нарушение правил карантина и уголовная ответственность за умышленное заражение людей.
В недельный срок Кабинет Министров должен установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.
В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.