В Украине разрешили подавать е-декларации позже из-за коронавируса

В Украине парламент принял законопроект для предотвращения распространения коронавируса. Он, в частности, продлевает срок подачи е-деклараций, разрешает работать на дому и вводит административную ответственность за нарушение правил карантина.

В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончались Фото: EPA

Верховная Рада 17 марта поддержала законопроект о мерах для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно законопроекту, на период карантина работодатель может позволить работнику, в том числе госслужащим, работать дома. Кроме того, владельцы предприятий, учреждений, организаций могут изменять режим работы по приему и обслуживанию лиц.

Принятие законопроекта также предусматривает, что срок нахождения в отпуске без сохранения зарплаты не будет включаться в общий срок отпуска.

Законопроектом запрещается:

органам госнадзора проводить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности;

начисление и взыскание штрафов или пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги;

прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты;

применять админответственность к иностранцам, которые не смогли выехать за пределы Украины;

отмена действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Согласно законопроекту, лекарственные средства и оборудование, необходимые для предупреждения коронавируса, не будут облагаться ввозной пошлиной.

Также госслужащим разрешается подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство, то есть до 1 июня.

Кроме того, вводятся административная ответственность за нарушение правил карантина и уголовная ответственность за умышленное заражение людей.

В недельный срок Кабинет Министров должен установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом.