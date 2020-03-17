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В Украине разрешили подавать е-декларации позже из-за коронавируса

В Украине парламент принял законопроект для предотвращения распространения коронавируса. Он, в частности, продлевает срок подачи е-деклараций, разрешает работать на дому и вводит административную ответственность за нарушение правил карантина.

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В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончались
В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончались
Фото: EPA

Верховная Рада 17 марта поддержала законопроект о мерах для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно законопроекту, на период карантина работодатель может позволить работнику, в том числе госслужащим, работать дома. Кроме того, владельцы предприятий, учреждений, организаций могут изменять режим работы по приему и обслуживанию лиц.

Принятие законопроекта также предусматривает, что срок нахождения в отпуске без сохранения зарплаты не будет включаться в общий срок отпуска.

Законопроектом запрещается:

  • органам госнадзора проводить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности;
  • начисление и взыскание штрафов или пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги;
  • прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты;
  • применять админответственность к иностранцам, которые не смогли выехать за пределы Украины;
  • отмена действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Согласно законопроекту, лекарственные средства и оборудование, необходимые для предупреждения коронавируса, не будут облагаться ввозной пошлиной.

Также госслужащим разрешается подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство, то есть до 1 июня.

Кроме того, вводятся административная ответственность за нарушение правил карантина и уголовная ответственность за умышленное заражение людей.

В недельный срок Кабинет Министров должен установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончалисьЗа границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

Теги: Верховная Рада, Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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