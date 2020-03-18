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Инфографика

Уровень смертности от коронавируса по возрастам. Инфографика

Главный научный сотрудник американской компании Life Epigenetics Рэндал Олсон 15 марта опубликовал в Twitter инфографику об уровне смертности от коронавирусной инфекции в разных возрастных группах на основании данных из Китая, Италии и Южной Кореи – стран, где зафиксировано наибольшее количество заболевших и умерших. Обработанные Олсоном данные свидетельствует, что максимальный процент смертности – около 17% – зафиксирован в Италии среди больных старше 80 лет. В Китае в этой возрастной группе скончались около 15%, в Южной Корее – около 8%. Среди инфицированных в возрасте от 50 до 79 лет умерли от двух до 10%. В возрастной группе младше 50 лет уровень смерти в этих трех странах составил менее 1%. Смерти больных в возрасте до 30 лет фиксировались только в Китае (в соответствии с графиком уровень смертности составил около 0,2%).
 
| Сегодня 15.41 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Китай, смерть, Италия, Южная Корея, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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