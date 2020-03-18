Коронавирус принес в Украину строительную анархию

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пока миллионы граждан нашей страны сметают с полок магазинов гречку и зачем-то туалетную бумагу, а владельцы аптек ищут калькуляторы с экраном, который сможет вместить цифру выручки от продажи масок и дезинфицирующих средств, незаметно пройдет строительная революция, все значение которой мы сможем оценить намного позже. По сути госорганы поставили на колени перед застройщиками, а инспекторов ГАСИ превратили в статистов.

Что произошло?

Буквально за день до того, как центральные и местные органы государственной власти бросили все силы на борьбу с возможной вспышкой COVID-19, прошло выездное заседание Кабмина при участии президента Владимира Зеленского.

Там премьер-министр Денис Шмыгаль сравнил Государственную архитектурно-строительную инспекцию с "клещом, который высасывает деньги застройщиков". После чего было принято решение ликвидировать ГАСИ, а ее полномочия разделить между тремя новыми органами:

Государственной сервисной службой градостроительства (регистрационные функции в области строительства);

Государственным агентством технического регулирования (техническое регулирование строительной отрасли, обновление государственных строительных норм и их приведение к европейским стандартам);

Государственной инспекцией градостроительства (надзор и контроль в строительстве).

Кроме того, глава правительства предложил оставить разрешение на строительство только в виде формальной процедуры. Контроль государства останется только на финальном этапе – принятии объектов в эксплуатацию. На нем проверят соответствие уже построенного здания строительным нормам, техническим параметрам и требованиям законодательства.

Как должна работать новая система?

Целью реформы, конечно же, является "борьба с коррупцией". Правда, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и найти причины, решили ликвидировать целый государственный орган. Это внушает некоторые сомнения относительно будущего успеха этой реформы.

Побороть коррупцию в строительной сфере хотят с помощью автоматизированного сервиса ("диджитализации"). А точнее, расширением функционала электронного кабинета застройщика, в котором сегодня можно получить административные услуги по объектам с минимальным классом последствий (СС1), услугами для объектов классов СС2 и СС3.

В планах – внедрение нового объектно-ориентированного реестра строительной деятельности, который будет связан с другими реестрами: недвижимости, кадастровой картой, судебным реестром и т.д. Это должно сделать невозможным вмешательство в его работу в "ручном режиме".

Владельцем нового реестра будет государство, а сам он – в свободном доступе, и любой гражданин сможет отследить всю информацию о каждом объекте недвижимости или строительства.

Еще будет введен уникальный идентификатор каждого объекта строительства (ID-код), по которому можно будет отследить всю историю создания, существования и изменения объекта.

Пока реестра нет, разрешения на строительство заказчики будут получать через центры предоставления админуслуг, подавая "чек-листы" с перечнем необходимых документов. А сотрудники ЦПАУ будут проверять их на соответствие действующему законодательству.

В дальнейшем застройщик будет отправлять только уведомление о начале строительства для объекта любого класса, после чего оно будет автоматически регистрироваться в реестре.

По документам, таким образом государство хочет "усилить" персональную ответственность всех участников процесса: как заказчиков строительства, так и ответственных лиц органов архитектуры и градостроительства, проектных и экспертных организаций, государственного надзора и контроля, субъектов авторского и технического надзора и исполнителей работ. Похожая система работает с нотариусами.

Принимать объекты в эксплуатацию будет новый орган – Государственная сервисная служба градостроительства. Говоря простыми словам, в ее функции будет входить сравнение соответствующего "чек-листа" с построенным объектом, проектными решениями и строительным нормам.

Переходный период с момента ликвидации ГАСИ и до создания сразу трех новых органов должен составить около двух месяцев.

Что будет на самом деле?

Я уже приводил пример того, как электронный кабинет застройщика используется мошенниками для захвата муниципальной земли. И неоднократно пояснял в блогах, почему для прекращения неконтролируемой и хаотичной застройки, в том числе в исторических ареалах городов нужно усиливать полномочия местных органов власти в сфере архитектурно-строительного контроля и выдачи разрешительных документов.

К сожалению, решение было принято прямо противоположное. И это обернется хаосом и анархией в строительной сфере.

Проектные и экспертные организации, как показывает практика, далеко не всегда разрабатывают и согласовывают проекты строительства в соответствии с действующим законодательством. У нас постоянно возникают вопросы в части инженерной защиты, противопожарной безопасности, оценке воздействия на окружающую среду, газоснабжения, конструктивных решений и тому подобное.

И это мы говорим о вещах, от которых напрямую зависят жизни и безопасность граждан, которые в будущем будут находиться в здании!

А есть же еще и другие вопросы – соответствия предельно допустимым высотам зданий, зонингу, красным линиям улиц, целевому назначению земли. Есть энергоэффективность, инклюзивность зданий и сооружений…

Можно возразить, мол, ответственность проектных организаций и других отвечающих за строительство лиц будет усилена. Но вы слышали, чтобы в нашей стране был наказан хоть один "черный" нотариус или регистратор, который помогал рейдерам захватывать чужую недвижимость? – Вопрос риторический…

Т.о. контроль на этапе выдачи разрешительной документации будет окончательно утрачен.

Но, может быть, государство компенсирует это на этапе приема объекта в эксплуатацию? Что ж, смоделируем ситуацию.

Жилой комплекс построен по "чек-листу". Он имеет самый высокий класс последствий СС3. Но при приеме в эксплуатацию объекта установлены серьезные нарушения, с которыми объект принять невозможно. К примеру, построены и уже проданы людям несколько "лишних" этажей.

Что делать с таким объектом, даже если будут наказаны виновные? Что делать инвесторам, которые вкладывали свои кровные и честно заработанные деньги в строительство? Имущество проектанта и эксперта вряд ли поможет возместить их многомиллионные убытки.

Зачастую у исполнителя работ отсутствует право собственности на движимое и недвижимое имущество или мы вообще не можем установить его местонахождение на момент сдачи объекта в эксплуатацию. Не секрет также, что полиция сегодня не в состоянии обеспечить присутствие заказчика строительства при проведении проверок на объекте и остановить самовольное строительство. А тут мы говорим о более серьезных мерах. Кто в итоге останется виноватым, когда "заморозят" небоскреб и нужно будет говорить с его инвесторами?

Джек-пот для нелегального строительства и мошенников

В другое время мы могли достучаться, продемонстрировать своими обращениями и даже блогами существующие риски и минимизировать их.

Но вмешалась угроза эпидемии. И все ресурсы, время и все внимание руководства страны будут сконцентрированы на этом вопросе. Строительная же отрасль фактически оказалась без системы контроля – она просто разрушена. И когда появится новая, теперь уже неизвестно. Но это явно не 2 месяца.

Тем временем, ответственность застройщиков стала призрачной. Далеко не новость то, что все крупные компании "решают проблемы" в судах. Причем даже если ГАСК обнаружил 100%-е нарушение законодательства, скорее всего застройщик выиграет суд. Служители Фемиды по тому или иному, часто формальному поводу, отменяют материалы проверок и штрафные санкции. Нарушение при этом никуда не исчезает. Но исчезает юридическая ответственность застройщика!

А с новой реформой застройщики могут еще и привлечь инспектора Государственной инспекции градостроительства, который составил 100%-но достоверные материалы проверки, к персональной имущественной и уголовной ответственности! И вот с такой нависшей и как никогда реальной угрозой – будет ли инспектор на зарплате госслужащего стоять "насмерть" в споре с застройщиком, за которым огромные финансовые возможности и связи?

Ответ известен, но вопросов меньше не становится.

Что делать с неконтролируемым и хаотичным строительством, в том числе на территории исторических ареалов городов, которое сейчас последует?

Что произойдет с территориальными органами государственного архитектурно-строительного контроля местного самоуправления? В каком виде они будут функционировать? С какими полномочиями и обязанностями?

Кто, наконец, будет объяснять горожанам, почему нет реакции на возведение высотки на пляже, в парке или, не дай Бог, возле Оперного театра?

Ведь одно дело, когда при отсутствии каких-либо документов строятся кафе или личные дома, а другое – торговые и жилые комплексы, производственные и офисные здания. Это касается жизни и здоровья тысячи людей, которые будут посещать, проживать и работать в указанных зданиях! А еще – стратегического развития городов, на котором можно теперь ставить крест. И в конце концов устойчивости государства.

Если совсем уж честно, в результате реформы у местных органов власти останутся только полномочия смотреть на стройку и возмущаться вместе с другими горожанами. Зато все шишки достанутся не электронному кабинету застройщика и авторам реформы, а как раз местной власти!

Источник: "ГОРДОН"