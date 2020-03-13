Зеленский: Мы ликвидируем ГАСИ

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине создадут три центральных органа государственной власти. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что ГАСИ ликвидируют из-за коррупции.

Кабинет Министров Украины ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Об этом 13 марта во время заседания правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Больше всего замечаний остается при строительстве крупных объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ", – сказал президент.

Он добавил, что вмешательство чиновников в принятие решений о получении разрешений на строительство должно стать минимальным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что ГАСИ взяла на себя слишком много функций, поэтому вместо нее создадут три центральных органа государственной власти:

государственную сервисную службу градостроения, которая будет выполнять регистрационные функции;

государственное агентство техрегулирования, которое будет заниматься параметрами, государственными строительными нормами и еврокодами;

государственную инспекцию градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством.

Скриншот: КабМін / YouTube



Шмыгаль добавил, что Кабмин будет работать над тем, чтобы максимально автоматизировать все процессы в сфере строительства. В частности, разрабатывается новый реестр строительной деятельности.

Скриншот: КабМін / YouTube

Премьер-министр добавил, что Единая государственная электронная система в сфере строительства уже сейчас частично взаимодействует с многими реестрами, но будет создана новая система, которая будет "четко взаимодействовать" со всеми необходимыми реестрами.

Скриншот: КабМін / YouTube

Шмыгаль сообщил, что в марте – апреле будет действовать переходной период и инспекции проводиться не будут.

Скриншот: КабМін / YouTube

В январе тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".

В числе первоочередных задач перед Денисом Шмыгалем при назначении его вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий называли ликвидацию ГАСИ. 4 марта 2020-го Шмыгаль заменил Гончарука на посту премьера.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ была экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 11 марта Кабмин назначил руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.