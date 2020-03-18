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Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов две недели назад общался со Шмыгалем

В день назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины 4 марта он пожимал руку и разговаривал с народным депутатом от группы "Доверие" Сергеем Шаховым, у которого врачи на днях диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Шахов предлагал Шмыгалю провести выездное заседание Кабмина в Луганской области
Шахов предлагал Шмыгалю провести выездное заседание Кабмина в Луганской области
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого врачи выявили коронавирусную инфекцию, две недели назад в Верховной Раде общался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Соответствующее фото обнародовано на странице нардепа в Facebook.

На фото видно, что Шахов жмет руку Шмыгалю – это произошло в день назначения последнего премьер-министром.

"Сразу после назначения беседовали с новым премьером Денисом Шмыгалем. Обсудили возможность проведения выездного заседания Кабмина в Луганской области. Также передал мнение людей относительно тарифов на газ и просьбы десятков тысяч украинцев заняться улучшением условий пропуска на переходах и, наконец, открыть дополнительный пункт пропуска в Золотом", – так подписал фото Шахов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147256483421099&id=100044102448674

17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.

О том, что нардеп, вероятно, заразился коронавирусом, написали сегодня украинские СМИ.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.

Шахов подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, сказал, что находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует.

Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться от 14 дней.

Теги: Верховная Рада, Сергей Шахов, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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