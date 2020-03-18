Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов две недели назад общался со Шмыгалем

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого врачи выявили коронавирусную инфекцию, две недели назад в Верховной Раде общался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Соответствующее фото обнародовано на странице нардепа в Facebook.
На фото видно, что Шахов жмет руку Шмыгалю – это произошло в день назначения последнего премьер-министром.
"Сразу после назначения беседовали с новым премьером Денисом Шмыгалем. Обсудили возможность проведения выездного заседания Кабмина в Луганской области. Также передал мнение людей относительно тарифов на газ и просьбы десятков тысяч украинцев заняться улучшением условий пропуска на переходах и, наконец, открыть дополнительный пункт пропуска в Золотом", – так подписал фото Шахов.
17 марта в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что среди заразившихся коронавирусом есть 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.
О том, что нардеп, вероятно, заразился коронавирусом, написали сегодня украинские СМИ.
В аппарате Верховной Рады сообщили, что в здании парламента 16-го и 17 марта его не было. На сайте Рады указано, что последний раз он присутствовал на заседании 6 марта.
Шахов подтвердил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, сказал, что находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует.
Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться от 14 дней.