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СМИ пишут, что у нардепа Шахова выявили коронавирус

По данным украинских СМИ, у народного депутата от группы "Воля народа" Сергея Шахова диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас врачи якобы делают тест повторно.

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16 и 17 марта Шахова в Раде не было
16 и 17 марта Шахова в Раде не было
Фото: Сергій Шахов / Facebook

У народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает издание "Главком" со ссылкой на источник в окружении нардепа.

Об этом пишет и издание "Обозреватель", которому эту информацию подтвердили в Обуховском районном отделении полиции Киева. По словам дежурного полицейского, заявление уже зарегистрировано, правоохранители высылают к народному депутату наряд полиции.

"У одного из народных депутатов вирусное заболевание, предварительные данные – коронавирус. Врачи решили получить подтверждение. Так что пока нет стопроцентной уверенности. Тест делают сейчас повторно. Если подтвердится – Раду придется закрывать на карантин, а все народные депутаты подлежат самоизоляции", – написал на своей странице в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3831368053570129

В комментарии изданию "Страна" Шахов эту информацию опроверг. "Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызвал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", – отметил нардеп. 

Пресс-служба аппарата Верховной Рады на странице в Facebook сообщила, что Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта, и на внеочередном заседании парламента 17 марта.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/3046654322025753

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Юрий Бутусов, Воля народа, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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