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После смерти в Черновцах женщины с коронавирусом полиция открыла уголовное дело

16 марта в больнице Черновцов умерла 33-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус. После ее смерти в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли информацию по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

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Открыто производство для установления причин и обстоятельств смерти женщины
Открыто производство для установления причин и обстоятельств смерти женщины
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти в Черновцах женщины, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Национальной полиции Украины.

"Вносится информация в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником)", – рассказали в полиции. 

Открыто производство для установления причин и обстоятельств смерти женщины.

В Черновцах 16 марта умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. У 33-летней женщины была сопутствующая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга. Без матери остались двое детей. Близкие погибшей считают, что к смерти привело бездействие врачей.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Теги: смерть, Черновцы, правоохранители, расследование, подозрение, уголовное производство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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