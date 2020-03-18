В больнице Львова с подозрением на коронавирус находятся 22 человека

За последние сутки в инфекционную больницу Львова с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы шесть человек, у всех симптомы острой респираторной инфекции.

Анализы всех госпитализированных отправили в Киев Фото: depositphotos.com

По состоянию на вечер 17 марта в областной инфекционной клинической больнице во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Все госпитализированные находились за границей в странах, где зафиксирован коронавирус.

У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько. Состояние всех заболевших стабильное, у одного человека пневмония.

Анализы на COVID-19 госпитализированных с подозрением отправили в Киев.

Таким образом, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы уже 22 человека, отметили в ОГА.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.