Исследователи говорят, что препарат от малярии показал эффективность в лечении пневмонии при COVID-19

Давно известный препарат от малярии хлорохина фосфат обладает очевидной эффективностью и приемлемой безопасностью в лечении ассоциированной с COVID-19 пневмонии – это выяснили медики в Китае.

Китайские медики уже используют хлорохина фосфат в лечении коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

Лекарство от малярии хлорохина фосфат показал очевидную эффективность в лечении ассоциированной с COVID-19 пневмонии в клинических исследованиях. Об этом говорится в сообщении американского Национального центра биотехнологической информации.

"Вирус коронавирусной болезни COVID-19 быстро распространяется, и ученые пытаются найти лекарства для его эффективного лечения в Китае. Показано, что хлорохина фосфат, старый препарат для лечения малярии, обладает очевидной эффективностью и приемлемой безопасностью против ассоциированной с COVID-19 пневмонии в многоцентровых клинических исследованиях, проводимых в Китае", – отметили в центре.

Исследователи рекомендуют включить препарат в новую версию Руководства по профилактике, диагностике и лечению пневмонии, вызванной COVID-19, которую выпускает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

В феврале СМИ писали, что китайские эксперты, проведя клинические исследования, доказали, что хлорохина фосфат дает положительный эффект при лечении COVID-19. Противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни. Исследователи считают, что для излечения от коронавируса достаточно принимать ежедневно 500 мг хлорохина в течение десяти дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.